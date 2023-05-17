Вестник Кавказа

Ответ на удар Ирана прокомментировали в армии Израиля

Ответ на удар Ирана прокомментировали в армии Израиля
© Фото: ЦАХАЛ
Израильские военные рассказали о возможном ответе, который может быть дан Ирану на атаку беспилотниками и ракетами, проведенную в ночь с субботы на воскресенье. Соответствующее заявление сделал глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

В ЦАХАЛ высказались о том, как поступит Израиль в ответ на обстрел ракетами и налет БПЛА со стороны Ирана двое суток назад. Ситуацию прокомментировал начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"Мы обдумываем дальнейшие шаги"

– глава ГШ

Халеви пояснил, что настолько масштабная атака (а Иран запустил по Израилю множество ракет, в том числе крылатых, а также беспилотников) обязательно получит ответ.

Отметим, что атака Ирана стала ответом на удар Израиля иранскому дипломатическому представительству в Дамаске, жертвами которого стали в том числе генералы КСИР.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1420 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Яков Кедми об атаке Ирана на Израиль. Ответ Нетаньяху. Что будет с сектором Газа?

Яков Кедми об атаке Ирана на Израиль. Ответ Нетаньяху. Что будет с сектором Газа?

Иранская атака на Израиль: причины, итоги, выводы

Иранская атака на Израиль: причины, итоги, выводы

Израиль ответил Ирану дипломатией

Израиль ответил Ирану дипломатией

Пентагон: США защитят Израиль от Ирана

Пентагон: США защитят Израиль от Ирана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы