Ответ на удар Ирана прокомментировали в армии Израиля

Израильские военные рассказали о возможном ответе, который может быть дан Ирану на атаку беспилотниками и ракетами, проведенную в ночь с субботы на воскресенье. Соответствующее заявление сделал глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

В ЦАХАЛ высказались о том, как поступит Израиль в ответ на обстрел ракетами и налет БПЛА со стороны Ирана двое суток назад. Ситуацию прокомментировал начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"Мы обдумываем дальнейшие шаги"

– глава ГШ

Халеви пояснил, что настолько масштабная атака (а Иран запустил по Израилю множество ракет, в том числе крылатых, а также беспилотников) обязательно получит ответ.

Отметим, что атака Ирана стала ответом на удар Израиля иранскому дипломатическому представительству в Дамаске, жертвами которого стали в том числе генералы КСИР.