Котлетками прививают от бешенства диких животных в Сочи

Диких животных защищают от бешенства съедобной вакциной в Сочи. Как рассказали власти, для них подготовлено 10 тыс вкусных доз препарата.

Вакцинацию от бешенства проходят с помощью съедобных вакцин дикие звери в Сочи, рассказала глава противоэпизоотического отдела Ветуправления Сочи Надежда Юдина.

По ее словам, в местах, где живут хищники, сотрудники Сочинского нацпарка раскладывают оральную вакцину "Рабистав".

"Эта вакцина в виде "котлетки", внутри нее заключена капсула. Вакцина обладает притягательным для животных запахом. Звери, проглатывая вакцину и раскусывая капсулу, "прививаются" от бешенства плотоядных самостоятельно"

- Надежда Юдина

Она уточнила, что в общей сложности зверям предложат 10 тыс таких котлеток, сделанных из мясокостной муки. Таким образом, нет необходимости отлавливать для прививки волков и лис, енотов и шакалов.

Чиновница добавила, что профилактика бешенства ведется и в самом городе - там прививают домашних животных.