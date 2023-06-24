Бешеные ежи и токсоплазмоз: какие инфекции ждут россиян на даче? 

Желание отведать собственных огурцов и картошки ежегодно влечет миллионы российских дачников к огородным работам, которые, как выяснилось, таят в себе множество опасностей.
И речь не только о том, что длительное пребывание на жаре в характерной позе ведет к повышению риска инфарктов и инсультов, даже просто покопавшись в земле можно заразиться столбняком или токсоплазмозом. Да и встречу с бешеными белками и ежиками никто не отменял.
Столбняк - спасет личная гигиена
"Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции"
– врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев
По его словам, для того, чтобы избежать заражения столбняком, необходимо помнить о личной гигиене – мыть руки с мылом и не прикасаться грязными руками к лицу и глазам.
Бойтесь бешеных ежей
Также в селах и деревнях повышается риск встречи с инфицированными вирусом бешенства животными. Переносчиками заболевания могут быть не только собаки, но и лисы, белки и даже ежи.
"Бешенство может быть не только у собак, но и у лис, белок, ежиков. Если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными, они могут вас тяпнуть. Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку"
– Алексей Хухрев
В этой связи врач акцентировал внимание на том, что единственной защитой от бешенства является вакцинация, которая должна быть произведена сразу после укуса.
Осторожно: клещи!
В заключение врач напомнил о риске заболеть энцефалитом или боррелиозом после укуса клеща. Превентивной мерой защиты здесь может послужить ношение высокой закрытой обуви, а также осмотр тела.
Однако если клещу все же удалось закрепиться на коже, его следует извлечь и следить за самочувствием. В случае проявления признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, передает РИА Новости.