Бешеные ежи и токсоплазмоз: какие инфекции ждут россиян на даче? 

Опубликовано: 7:11, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Работа в огороде – знакомый и любимый всеми россиянами вид летнего отдыха. Однако так ли он безопасен, как кажется на первый взгляд?

Желание отведать собственных огурцов и картошки ежегодно влечет миллионы российских дачников к огородным работам, которые, как выяснилось, таят в себе множество опасностей.

И речь не только о том, что длительное пребывание на жаре в характерной позе ведет к повышению риска инфарктов и инсультов, даже просто покопавшись в земле можно заразиться столбняком или токсоплазмозом. Да и встречу с бешеными белками и ежиками никто не отменял.

Столбняк - спасет личная гигиена

"Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции"

– врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев

По его словам, для того, чтобы избежать заражения столбняком, необходимо помнить о личной гигиене – мыть руки с мылом и не прикасаться грязными руками к лицу и глазам.

Бойтесь бешеных ежей

Также в селах и деревнях повышается риск встречи с инфицированными вирусом бешенства животными. Переносчиками заболевания могут быть не только собаки, но и лисы, белки и даже ежи.

"Бешенство может быть не только у собак, но и у лис, белок, ежиков. Если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными, они могут вас тяпнуть. Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку"

– Алексей Хухрев

В этой связи врач акцентировал внимание на том, что единственной защитой от бешенства является вакцинация, которая должна быть произведена сразу после укуса.

Осторожно: клещи!

В заключение врач напомнил о риске заболеть энцефалитом или боррелиозом после укуса клеща. Превентивной мерой защиты здесь может послужить ношение высокой закрытой обуви, а также осмотр тела.

Однако если клещу все же удалось закрепиться на коже, его следует извлечь и следить за самочувствием. В случае проявления признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, передает РИА Новости.