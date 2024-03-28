Конный конкурс красоты пройдет в Туркменистане

Новый город в Туркменистане станет площадкой для проведения конкурса красоты коней. Распоряжение о проведении мероприятия дал президент республики.

Международный конкурс красоты ахалтекинских коней состоится 27 апреля, провести его решено в новом городе Аркадаг. Соответствующее поручение дал глава государства Сердар Бердымухамедов.

Конкурс красоты приурочат к Национальному празднику туркменского скакуна, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье апреля. Праздник будет включать ряд других торжеств и конкурсов, кроме того в преддверии праздника состоятся выставки, научные конференции и конные состязания.

Ахалтекинский конь - одна из древнейших пород, он изображен на гербе Туркменистана, во многих городах страны можно увидеть памятник ахалтекинцу, признанному национальным достоянием.

Прежде конный праздник проводили в Ашхабаде, в этом году он впервые будет проходить в новом городе. Аркадаг - первый «умный» город Туркменистана, он был открыт летом 2023 года и строился по инициативе бывшего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова.