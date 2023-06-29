Владимир Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости. Он отметил, что отношения Москвы и Ашхабада развиваются динамично.

Российский президент Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с Днем независимости. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Туркменистан сегодня успешно движется по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Ашхабада динамично развиваются в духе углубленного стратегического партнерства. Он добавил, что стороны ведут активный политический диалог.

Российский лидер выразил уверенность в том, что Россия и Туркменистан продолжат наращивать конструктивное взаимодействие в интересах упрочения безопасности в регионе.

В заключение глава государства пожелал своему коллеге успехов и здоровья, а туркменскому народу – процветания и счастья.