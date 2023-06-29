Вестник Кавказа

Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости. Он отметил, что отношения Москвы и Ашхабада развиваются динамично.

Российский президент Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с Днем независимости. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Туркменистан сегодня успешно движется по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Ашхабада динамично развиваются в духе углубленного стратегического партнерства. Он добавил, что стороны ведут активный политический диалог.

Российский лидер выразил уверенность в том, что Россия и Туркменистан продолжат наращивать конструктивное взаимодействие в интересах упрочения безопасности в регионе.

В заключение глава государства пожелал своему коллеге успехов и здоровья, а туркменскому народу – процветания и счастья.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
895 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

День России – мировые лидеры поздравляют Путина и граждан страны

День России – мировые лидеры поздравляют Путина и граждан страны

Россия и Центральная Азия наращивают торговлю за нацвалюту

Россия и Центральная Азия наращивают торговлю за нацвалюту

Махачкала будет доставлять зерно в Иран и Афганистан

Махачкала будет доставлять зерно в Иран и Афганистан

Россия может начать поставлять зерно в Иран через Каспий

Россия может начать поставлять зерно в Иран через Каспий

Между Москвой и Ашхабадом снова будут летать самолеты &quot;Туркменистана&quot;

Между Москвой и Ашхабадом снова будут летать самолеты "Туркменистана"

В Дагестане построят свой центр обработки данных

В Дагестане построят свой центр обработки данных

Дагестан начнет поставлять рыбу в Туркменистан

Дагестан начнет поставлять рыбу в Туркменистан

&quot;Туркменские авиалинии&quot; отказались летать в Москву

"Туркменские авиалинии" отказались летать в Москву

Выставка Бабасары Аннамурадова открылась в Музее Востока

Выставка Бабасары Аннамурадова открылась в Музее Востока

Развитием коридора Север-Юг займутся Дагестан и Туркменистан

Развитием коридора Север-Юг займутся Дагестан и Туркменистан

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы