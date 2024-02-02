Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева с победой

Сердар Бердымухамедов направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах. Он пожелал ему здоровья, счастья и успехов.

Туркменский лидер Сердар Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба руководителя АР.

Бердымухамедов направил поздравительную телеграмму, в которой говорится, что итоги выборов свидетельствуют о высоком уровне доверия и поддержки народом Азербайджана проводимого курса, который направлен на укрепление государственности и развитие страны.

"Отрадно отметить эффективный характер братских отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Уверены, что эти отношения будут и дальше развиваться и углубляться на благо народов двух стран. Мы выражаем признательность за Ваше личное внимание и большую поддержку в развитии добрососедских отношений между нашими странами"

- Сердар Бердымухамедов

В заключение он пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья и успехов на посту главы государства, а народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания.