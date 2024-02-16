Вестник Кавказа

Эрдоган стал старейшиной Туркменистана

Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Эрдоган получил почетное звание старейшины Туркменистана по случаю своего 70-летия. Приказ об этом подписал президент республики.

Необычной звание было присвоено лидеру Турции: он стал старейшиной Туркмении. Об том говорится в приказе лидера страны Сердара Бердымухамедова. Почетное звание Реджепу Тайипу Эрдогану было присвоено в связи с его вкладом в глобальную устойчивость развития мира вообще и туркмено-турецкие отношения в частности.

Кроме того, это стало подарком ко дню рождения главы турецкого государства, которое празднуется сегодня: Эрдогану исполняется 70 лет.

«Следуя исконным для туркменского народа традициям добрососедства и уважения к старшему поколению, оценивая ваш огромный личный вклад в развитие туркмено-турецких отношений, ваши заслуги, направленные на сплоченность наших народов, а также по случаю 70-летнего юбилея решено присвоить вам <...> почетное звание  старейшины Туркмении»

– Сердар Бердымухамедов

Двусторонние отношения Турции и Туркмении отличаются поступательным развитием во всех направлениях, отметил президент, также добавив, что страны успешно сотрудничают также на международных площадках, в частности в ООН.

Далее он указал на расширение экономических связей, в частности, товарооборота между Турции и Туркменией, это относится также и к реализации проектов специального назначения.

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