Эрдоган стал старейшиной Туркменистана

Необычной звание было присвоено лидеру Турции: он стал старейшиной Туркмении. Об том говорится в приказе лидера страны Сердара Бердымухамедова. Почетное звание Реджепу Тайипу Эрдогану было присвоено в связи с его вкладом в глобальную устойчивость развития мира вообще и туркмено-турецкие отношения в частности.
Кроме того, это стало подарком ко дню рождения главы турецкого государства, которое празднуется сегодня: Эрдогану исполняется 70 лет.
«Следуя исконным для туркменского народа традициям добрососедства и уважения к старшему поколению, оценивая ваш огромный личный вклад в развитие туркмено-турецких отношений, ваши заслуги, направленные на сплоченность наших народов, а также по случаю 70-летнего юбилея решено присвоить вам <...> почетное звание старейшины Туркмении»
– Сердар Бердымухамедов
Двусторонние отношения Турции и Туркмении отличаются поступательным развитием во всех направлениях, отметил президент, также добавив, что страны успешно сотрудничают также на международных площадках, в частности в ООН.
Далее он указал на расширение экономических связей, в частности, товарооборота между Турции и Туркменией, это относится также и к реализации проектов специального назначения.