Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с юбилеем

Президент Азербайджана направил турецкому лидеру поздравление с 70-летием. В нем отмечен вклад Эрдогана в развитие Турции и особые отношения, связывающие две страны, два братских народа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо в связи с юбилеем - 70-летием турецкого лидера.

"Мне особенно приятно от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю знаменательного юбилея – 70-летия со дня Вашего рождения.

Ваш жизненный путь – пример преданного и достойного служения Родине и народу. Вы являетесь великой личностью, выдающимся государственным деятелем современности, самоотверженно трудящимся на благо братской Турции, ее сегодняшнего развития, во имя того, чтобы она занимала достойное место на международной арене», - говорится в поздравлении.

В письме отмечается, что президент Турции уверенно и решительно выполняет возложенную на него ответственную историческую миссию, а дальновидная и целенаправленная политика помогла ему вывели Турцию в число ведущих и могущественных государств мира.

«Значительные достижения и успехи Турции за последние двадцать лет связаны именно с Вашим именем. Сегодня под Вашим мудрым руководством Турецкая Республика вступает во второе столетие своего развития. Желаем, чтобы на этом пути братская страна достигла всех поставленных целей и задач, добилась новых успехов и побед»

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана в поздравлении также подчеркнул важность братских отношений между двумя странами, поддержку, выраженную Турцией по вопросу территориальной целостности Азербайджана.

«Вы - истинный друг и для азербайджанского народа. Ваша сердечная привязанность к Азербайджану нашла выражение в постоянной поддержке территориальной целостности нашей страны, укреплении азербайджано-турецкого братства, неоценимых заслугах во имя нерушимости нашего союзничества»

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер после победы на внеочередных выборах первый официальный визит совершил именно в Турцию, что является наглядным показателем единства и союзничества двух стран. В письме он поблагодарил за приглашение и гостеприимство. «Я высоко оцениваю нашу встречу с Вами, прошедшую в обстановке искренности и взаимопонимания, проведенный нами обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам сотрудничества», - добавил Ильхам Алиев.

«Уверен, что наши не имеющие аналогов в мире отношения, черпающие силы в общей истории, богатых национально-нравственных ценностях, братстве и единстве двух народов, нашими совместными усилиями и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с принципом «Одна нация, два государства»

– президент Азербайджана

В поздравлении Ильхам Алиев пожелал турецкому коллеге крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов и достижений в деятельности во имя благополучия и процветания турецкого народа.