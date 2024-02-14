Эрдоган: Турция намерена удвоить товарооборот с Азербайджаном

С окончанием оккупации в Карабахе открылось историческое окно возможностей для прочного мира в регионе, и крайне важно, чтобы это окно не было закрыто, заявил на совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Анкаре провел совместную пресс-конференцию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся с визитом в турецкой столице.

"В прошлом году объем торговли между Турцией и Азербайджаном впервые достиг $7,5 млрд. Мы будем наращивать наши усилия для достижения цели в $15 млрд"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Также турецкий лидер оценил участие азербайджанской делегации в заседаниях ПАСЕ, отметив: Турция продолжит поддержку Азербайджану и выступать с инициативами в его поддержку до тех пор, пока антиазербайджанское решение не будет отменено, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

"С окончанием оккупации в Карабахе открылось историческое окно возможностей для прочного мира в нашем регионе. Очень важно, чтобы это окно возможностей не было закрыто"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Отношения Турции и Азербайджана успешно развиваются в свете заветов общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а внеочередные президентские выборы 7 февраля, впервые проведенные на всей суверенной территории страны, стали историческими. Также он высоко ценит решение азербайджанского лидера совершить первый после победы на выборах зарубежный визит в Турцию, добавил Эрдоган.