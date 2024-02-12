Вестник Кавказа

Алиев и Эрдоган встретились в Анкаре

Алиев и Эрдоган встретились в Анкаре
© Фото: сайт президента Азербайджана
В Анкаре началась встреча президентов Азербайджана и Турции. Перед началом переговоров состоялась официальная церемония встречи глав государств.

Встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана один на один стартовала в Анкаре, сообщает пресс-служба главы Азербайджанской Республики.

До этого во дворце турецкого лидера Кюллийе прошла церемония официальной встречи руководителей двух государств. Ильхам Алиев прибыл во дворец в сопровождении кавалерийского отряда. Перед зданием был выстроен почетный караул.

В честь президентов Азербайджана и Турции под залпы артиллерийских орудий прозвучали гимны двух стран. Оба лидера обошли строй почетного караула, после чего Ильхам Алиев поприветствовал его, а начальник отдал рапорт президенту.

Глава АР были представлены официальные лица Турции, а Эрдогану – члены азербайджанской делегации. После руководители двух государств сделали официальное фото.

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