Ильхам Алиев прилетел в Анкару

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев из Мюнхена прилетел сегодня в столицу Турции, чтобы осуществить официальный визит по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл сегодня в Анкару с официальным визитом. Вместе с ним в Турцию прилетела первый вице-президент АР Мехрибан Алиева.

Визит организован в связи с соответствующим приглашением турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В аэропорту Анкара Эсенбога азербайджанского лидера встретили глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу и другие представители руководства республики.

Напомним, что в предыдущие дни Ильхам Алиев участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности, где провел личную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца.