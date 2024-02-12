Ильхам Алиев: де-факто на Южном Кавказе установлен мир

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев на встрече с руководителем ОБСЕ Хельгой-Марией Шмид призвал к упразднению Минской группы ввиду завершения армяно-азербайджанского конфликта. Он подчеркнул, что на Южном Кавказе сегодня фактически существует мир.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой-Марией Шмид на полях Мюнхенской конференции по безопасности обратил внимание своей собеседницы, что после ликвидации очага сепаратизма в Азербайджане на Южном Кавказе фактически установился мир. В связи с этим диалог с Арменией ведется о юридическом закреплении мира в формате мирного договора.

Встреча состоялась по инициативе генсека ОБСЕ. Начиная переговоры, Шмид поздравила Ильхама Алиева с рекордной победой на президентских выборах и выбором Азербайджана в качестве страны-организатора климатической конференции COP29. После беседы о работе Азербайджана и ОБСЕ по климатической тематике стороны перешли к рассмотрению вопросов армяно-азербайджанского урегулирования.

Ильхам Алиев в первую очередь озвучил свои оценки состоявшейся накануне встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, инициированной канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Азербайджанский лидер сообщил, что переговоры велись конструктивно, добавив, что между Баку и Ереваном уже существуют договоренности по делимитации госграниц и продолжению работы над мирным соглашением. В ближайшее время должна состояться встреча глав МИД двух стран Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Президент Азербайджана обратил внимание генсека ОБСЕ, что на Южном Кавказе де-факто установлен мир, и в этих условиях выход Азербайджана и Армении на подписание мирного договора является достижимой реальностью. В качестве позитивного факта он назвал согласие Армении снять свою кандидатуру на проведение COP29 в пользу Азербайджана, но добавил, что позитивная динамика в отношениях должна быть сохранена и продолжена.

Также Ильхам Алиев подчеркнул, что ОБСЕ необходимо упразднить занимавшиеся армяно-азербайджанским урегулированием структуры в виду их устаревания. Карабахская война завершена, конфликт прекращен, а потому у Минской группы, личного представителя действующего председателя ОБСЕ и Комитета планирования высокого уровня больше нет никаких функций. Азербайджанский лидер пояснил, что эти структуры напрасно тратят бюджетные деньги, которые ОБСЕ мог бы направить на решение актуальных проблем.