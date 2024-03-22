Вестник Кавказа

Большая мечеть открылась в туркменском Анау

Мечеть Улу Джами в Бурсе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дни Священного месяца Рамадан в городе Анау открыла свои двери новая мечеть. Одновременно молиться в сооружении могут 500 человек.

В Туркменистане в городе Анау состоялось открытие новой мечети. На открытии мечети вступил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Город Анау… объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году, и по случаю этого славного события организована церемония старта тематических мероприятий. <…> Открытие в эти насыщенные событиями дни новой современной мечети на священной земле Анау, сочетающей в своем облике и древние традиции, и современные тенденции в области архитектуры, наглядно проявляет приверженность священным обязанностям"

– Гурбангулы Бердымухамедов

Всего в мечети одновременно молиться смогут 500 человек. Здание расположилось на 6 га и имеет четыре минатера высотой по 50 м, 24 окна под высоким, 30-метровым куполом и украшено узорами в виде пшеничных колосьев, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Открытие мечети состоялось в дни месяца Рамадан, в 2024 году мусульмане постятся с 11 марта по 9 апреля.

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