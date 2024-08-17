Путин впервые встретится с Пезешкианом в Ашхабаде

Российский лидер проведет встречу с президентом Ирана. Владимир Путин и Масуд Пезешкиан встретятся в Туркменистане, а точнее в столице страны Ашхабаде, рассказал Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин на этой неделе проведет первые переговоры с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

По его словам, встреча состоится в пятницу 11 октября. В этот день глава российского государства посетит с рабочим визитом Туркменистан, уточнил Ушаков.

Помощник Путина пояснил, что визит состоится по приглашению президента Сердара Бердымухамедова. В его программу войдет участие в международном форуме под названием "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Мероприятие, указал Ушаков, проводится к 300-летию со дня рождения туркменского выдающегося туркменского поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

Ушаков отметил, что на полях форума могут состояться двусторонние встречи.

"Об одном мы уже договорились, это встреча с президентом Ирана Пезешкианом"

– помощник президента

Он обратил внимание на важное значение готовящейся встречи: на ней будут рассмотрены и моменты российско-иранской повестки, и тяжелое положение на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин и Пезешкиан проведут встречу в ходе саммита БРИКС. Мероприятие стартует в Казани 22 октября. Кроме того, предполагалось, что в ходе еще одной встречи президенты могли бы подписать основополагающий Договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Его текст был согласован представителями Москвы и Тегерана еще в июне.

Отметим, что в сентябре визиты в Иран совершили представители российского руководства. 17 сентября в Тегеран прилетел секретарь Совбеза Сергей Шойгу, 30 сентября в Иран прибыл премьер Михаил Мишустин. Оба они были приняты президентом Пезешкианом. В России же в недавнее время побывали министр энергетики ИРИ Аббас Алиабади и секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Ахмадиан. Последний был принят российским лидером.