Чего в Иране ждут от нового правительства Масуда Пезешкиана?

Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан представит свой список кандидатов в министерские посты парламенту. Формирование нового кабмина вызвало бурные обсуждения и разногласия в иранском обществе и среди политических элит. Чего ожидать от будущей политики Ирана при новом правительстве?

Как подбирали кандидатов на министерские посты?

Процесс подбора был сложным и всеобъемлющим. Бывший министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, возглавивший консультативный совет по переходному периоду, выбрал 19 кандидатов для меджлиса из более тысячи претендентов. Среди предложенных Пезешкианом были как ультрафундаменталисты, так и умеренные, реформисты и независимые.

Выбор членов кабинета на основе принципов меритократии, с точки зрения моральной и экономической честности, а также искренности и народолюбия, похожих на Пезешкиана, с нашей точки зрения, является идеалом, а с его точки зрения — трудной реальностью. Удовлетворить все слои и предпочтения — крайне трудная, если не невозможная задача

– пишет издание Tabnak.

Представление получили буквально все политические силы Ирана. Однако обсуждать персоналии будет иметь смысл уже после утверждения их парламентом.

Кто как отреагировал на список Пезешкиана?

Сразу после объявления списка кандидатов начались обсуждения как на парламентском уровне, так и среди общественности. Газета Etemaad отмечает:

Пезешкиан изначально позиционировал свой будущий кабинет как состоящий из реформаторов и либералов, однако представленная композиция включила значительно больше консерваторов и ультрафундаменталистов, чем ожидалось.

Эта позиция находит отражение в заявлениях оппозиционных лидеров. Глава "Фронта реформ" Азар Мансури заявила:

Пезешкиан, на которого возлагалась надежда как на проводника реформаторских изменений, похоже, вступил на путь компромиссов, удовлетворяя требования консервативных сил.

Консервативные силы тоже выказывают скепсис. Примечательный комментарий был опубликован в Kayhan:

Мы поддерживаем президента, однако включение либералов, таких как Хеммати и Зафаргенди, вызывает большое беспокойство среди сторонников фундаменталистов.

Ожидания во внутренней политике

Журнал Shargh акцентирует внимание на ожиданиях от внутренней политики Пезешкиана:

Главной задачей нового правительства станет стабилизация экономической ситуации и борьба с инфляцией. Пезешкиану предстоит нелегкая задача восстановления доверия общества к государственным институтам и реформирования системы социального обеспечения.

Однако не обошлось и без критики. Hamshahri в аналитическом отчете пишет:

Средний возраст кандидатов в министры составляет около 60 лет, что противоречит заявленным ранее попыткам омолодить кабинет и сделать его более динамичным и современным. Также отсутствие представителей суннитского сообщества вызывает множество вопросов.

Ожидания во внешней политике

Tehran Times предполагает, что курс на укрепление отношений с Китаем и Россией будет продолжен:

Новый кабинет намерен продолжить политику расширения стратегического партнерства с Китаем и Россией. Планируется договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, который позволит углубить политические и экономические связи.

Наблюдатели ждут шагов для снятия международных санкций и создания новых форматов ядерной сделки. Газета Iran Daily приводит слова одного из высокопоставленных источников в правительстве:

Если новая администрация Пезешкиана удачно проведет переговоры по ядерной сделке и добьется снятия санкций, это откроет возможности для расширения экономических отношений с западными странами.