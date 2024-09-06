Кобахидзе: слухи об отмене безвиза с ЕС – просто шантаж

Глава правительства Грузии прокомментировал публикации оппозиционных СМИ о том, что ЕС отменит безвиз для Грузии. По словам Ираклия Кобахидзе, такие "утки" – попытка шантажа.

Публикуемая оппозиционными СМИ информация о готовности Евросоюза отменить безвизовый режим для граждан Грузии представляет собой не что иное, как попытку шантажа в преддверии выборов в парламент, сообщил премьер Ираклий Кобахидзе.

По его словам, задача таких фейков – внушить общественности мысль о том, что если на парламентских выборах не победит "Единое нацдвижение", то страну ждет наказание в виде отмены безвиза.

"Это попытка дешевого шантажа, который ничего не стоит"

– Кобахидзе

Глава правительства заверил, что общество Грузии даст свой ответ на этот шантаж, и произойдет это как раз на выборах, которые пройдут 26 октября.

Ранее поддерживающий оппозицию телеканал "Формула" сообщил, что Брюссель задумался об отмене безвизового режима, которым граждане Грузии пользуются с 2017 года. Подтверждений этой информации со стороны ЕС нет.