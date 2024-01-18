Кисловодску снова угрожают терактами

В Кисловодске усилили пропускной режим в образовательных учреждениях в связи с угрозой терактов. Глава города призвал не поддаваться панике и доверять проверенным источникам информации.

К правоохранителям Кисловодска поступили угрозы о том, что в образовательных учреждениях города находятся взрывные устройства. В связи с этим был ужесточен пропускной режим.

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только информации из проверенных источников. <> В настоящее время во всех образовательных учреждениях усилен пропускной режим»

– глава курорта Евгений Моисеев.

Далее он отметил, что правоохранители уже начали проводить мероприятия, направленные на проверку объектов.

Моисеев отметил, что зачастую сообщения о якобы готовящихся терактах распространяются в каналах соцсетей и отметил, что у оперативников есть опыт работы в подобных ситуациях.