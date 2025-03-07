Пострадавшие при пожаре получили почти 2 млн рублей в Кисловодске

Власти выплатили несколько миллионов рублей гражданам, которые пострадали при пожаре в многоквартирном доме Кисловодска. ЧП унесло жизнь одного человека.

В Кисловодске выплатили почти 2 млн рублей людям, пострадавшим на прошлой неделе во время серьезного пожара в жилом доме. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 19 марта в Telegram-канале мэра города.

Евгений Моисеев подчеркнул, что финансовую поддержку получили 12 граждан. Он также поведал, что для пострадавших удалось собрать свыше 600 кг гуманитарной помощи.

"В Кисловодске неравнодушных жителей, готовых помочь в трудной ситуации, много. Всем большое человеческое спасибо"

– глава города

Кроме того, он рассказал, как сейчас себя чувствуют трое пострадавших, попавших в больницу. По словам Моисеева, двое мужчин уже находятся дома, а женщину перевели из реанимации в терапевтическое отделение.

Напомним, пожар в пятиэтажном доме на улице Седлогорской произошел 11 марта. В результате происшествия погиб один человек. После случившегося глава Ставрополья поручил выплатить компенсации всем пострадавшим.