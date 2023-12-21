Вестник Кавказа

Казахстан может увеличить поставки куриных яиц в Россию

Яйца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане рассмотрят вопрос увеличения поставок куриных яиц в Россию. Речь идет о поставках в приграничные районы.

Россия обратилась к Казахстану с просьбой нарастить поставки куриных яиц. Об этом рассказали в правительстве республики.

"Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ, подчеркнув, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений"

– пресс-служба

Просьба увеличить поставки прозвучала на встрече заместителей премьеров РФ и Казахстана, прошедшей в Астане. Алексей Оверчук и Серик Жумангарин обсуждали в ходе переговоров актуальные вопросы в области торговли.

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