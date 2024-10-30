Вестник Кавказа

Казахстан нарастил импорт сладостей и чая из России

Индийский чай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан с начала года нарастил импорт сладостей и чая из России. В этом году Казахстан приобрел тростникового сахара на $162,5 млн.

С января по август 2024 года Казахстан увеличил импорт сладостей и чая из России, республика активно закупала тростниковый сахар, пишет РИА Новости со ссылкой на данный Статслужбы РК.

Объемы поставок данных товаров достигли рекордных показателей. В общей сумме импорт российских продуктов увеличился на 2,6% - до $338 млн.

Отмечается, что Казахстан приобрел у России тростникового сахара на сумму $162,5 млн, шоколада – на $118,8 млн, а кондитерских изделий – почти на $50 млн.

Стоит добавить, что экспорт чая из России в Казахстан в этом году сократился на 3,2% и составил около $10 млн.

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