Казахстан снял запрет на ввоз российского мяса

Власти Казахстана решили отменить ограничения на ввоз мяса из России, введенные ранее. С некоторых регионов может осуществляться транзит крупного рогатого скота и живых овец

Россельхознадзор сообщил о снятии Комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана запрета на ввоз продукции животноводства из России.

Комитет принял решение отменить ранее введенные ограничения по ящуру, гриппу птиц, нодулярному дерматиту, оспе овец и коз на ввоз в страну товаров с 26 российских регионов.

В сообщении ведомства говорится, что разрешены поставки живых животных и птиц, мясной, молочной и всех видов птицеводческой продукции, готовых изделий, кормов и кормовых добавок и других видов продукции.

Помимо этого, разрешен транзит крупного рогатого скота, живых овец и коз по территории Казахстана.