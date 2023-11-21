Кабардино-Балкария приняла 50 беженцев из Газы

Жители Газы, бежавшие от войны в палестинском анклаве, продолжают прибывать в республики Северного Кавказа. Так, в четверг, 7 декабря в КБР прибыла группа из 50 человек.

В МЧС по Кабардино-Балкарии проинформировали о том, что в республику прибыла группа беженцев из пяти десятков человек.

«В Кабардино-Балкарию прибыла группа беженцев из Сектора Газа. Граждане, вынужденно покинувшие Сектор Газа, были доставлены в Москву спецрейсом МЧС России из Каира, а далее в Нальчик»

– ГУ МЧС по региону

Уточняется, что они были размещены на территории местного санатория. На месте их ждали переводчики из числа волонтеров.

Отметим, что республики СКФО активно принимают беженцев из палестинского анклава. Так, в республику прибыла четвертая группа беженцев из палестинского анклава.