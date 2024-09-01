Многотысячный антиправительственный митинг прошел в Тель-Авиве

В Тель-Авиве и других городах Израиля прошли митинги. Участники призывали немедленного заключения сделки по освобождению заложников из Газы.

Жители израильских городов в субботу вновь устроили многотысячные антиправительственные митинги. На акцию протеста в Тель-Авиве собралось до 500 тыс человек.

Участники требовали немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа. Они также обвинили власти страны в гибели десятков из них.

Как пишет РИА Новости, митинг в Тель-Авиве прошел у комплекса правительственных зданий, где находится штаб Минобороны Израиля. Протесты стали еженедельными.

Отмечается, что в акции участвовал освобожденный из плена ХАМАС россиянин Андрей Козлов. Он призвал руководство Израиля заключить сделку и вернуть домой заложников.

Напомним, демонстрации вспыхнули на фоне сообщений о гибели шестерых израильтян, похищенных 7 октября 2023 года. Среди убитых был и гражданин России Александр Лобанов.