Турпоток в Израиль обвалился из-за войны

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке, в частности, война с ХАМАС в секторе Газа и нынешняя конфронтация с ливанской "Хезболлой", отбросили назад развитие туризма в Израиле.

Иностранные туристы стали значительно реже приезжать в Израиль, признало Минтуризма страны.

За почти год с начала операции в секторе Газа из-за границы в Израиль приехали всего 853 тыс гостей. Большинство прибывали из Америки, в топ-3 также Франция и Великобритания. Россия занимает четвертое место.

"Большинство посещавших Израиль за прошедший год – евреи. Около 44% приехали для того, чтобы посетить друзей и родственников, 28% заявили классический туризм в качестве цели визита и 13% приехали с деловыми целями"

– министерство

Кроме того, три четверти туристов ранее уже бывали в Израиле.

Эти данные, отметили в Минтуризма, говорят о резком спаде туризма после наметившегося было после окончания пандемии коронавируса роста. До 7 октября прошлого года динамика туристических показателей позволяла ожидать нового рекорда, который мог бы побить допандемийный 2019-й: тогда в Израиль приехали порядка 4,5 млн туристов. Но в реальности турпоток по итогам минувшего года составил 3 млн. В этом году ведомство и вовсе ожидает "провального" показателя в 1 млн.

Соответственно, отрасль терпит и финансовые убытки. В пересчете на доллары израильский въездной туризм лишился $5 млрд, внутренний – $204 млн.