Вестник Кавказа

Иран пригрозил Израилю уничтожением

Иран пригрозил Израилю уничтожением
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране заявили, что убийство лидера «Хезболлы» приведет к «уничтожению» еврейского государства. Тегеран продолжит поддерживать силы антиизраильского сопротивления.

Вице-президент Ирана заявил о том, что ликвидация генсека движения «Хезболлы» в итоге приедет к уничтожению еврейского государства.

«Несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления, особенно Хасана Насруллы, уничтожит сионистский режим»

– Мохаммад Реза Ареф

Далее он отметил, что иранские власти будут всемерно поддерживать антиизраильское сопротивление. Речь идет о палестинских радикалах ХАМАС, ливанской «Хезболле», а также йеменских и иракских группировках.

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