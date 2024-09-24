Иран пригрозил Израилю уничтожением

В Иране заявили, что убийство лидера «Хезболлы» приведет к «уничтожению» еврейского государства. Тегеран продолжит поддерживать силы антиизраильского сопротивления.
Вице-президент Ирана заявил о том, что ликвидация генсека движения «Хезболлы» в итоге приедет к уничтожению еврейского государства.
«Несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления, особенно Хасана Насруллы, уничтожит сионистский режим»
– Мохаммад Реза Ареф
Далее он отметил, что иранские власти будут всемерно поддерживать антиизраильское сопротивление. Речь идет о палестинских радикалах ХАМАС, ливанской «Хезболле», а также йеменских и иракских группировках.