Кабардино-Балкария нарастит производство кабеля

В КБР значительно вырастет производство силового кабеля. Это связан ос несколькими факторами: увеличение спроса на продукцию и приток инвестиций в отрасль.

В Кабардино-Балкарии планируется значительное увеличение производства силового кабеля.

"ООО "Кавказкабель ТМ»" планирует реализовать проект по увеличению производства силового кабеля в 2024 году. Данный проект предполагает расширение действующего производства за счет собственных инвестиций предприятия. Объем выпуска силового кабеля увеличится в несколько раз, объем инвестиций составит 238,7 млн, на предприятии создается 70 рабочих мест"

– министр промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков.

По его словам, увеличение объема производства силового кабеля в регионе обусловлено рядом факторов.

Во-первых, спрос на кабель постоянно растет в связи с развитием строительства и инфраструктуры.

Во-вторых, наличие квалифицированных специалистов и сырья для производства делает это направление привлекательным для инвесторов. Увеличение производства силового кабеля позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и начать его экспорт, что положительно скажется на экономике региона.

Планы по развитию производства силового кабеля в Кабардино-Балкарии включают в себя строительство новых производственных мощностей, модернизацию существующих предприятий и внедрение новых технологий. Это позволит не только увеличить объем производства, но и повысить качество выпускаемой продукции, что важно для конкурентоспособности на рынке.

Глава ведомства отметил, что увеличение объема производства силового кабеля в регионе окажет положительное влияние на экономику и трудовую занятость. Рост производства способствует созданию новых рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, а также увеличению налоговых поступлений в бюджет региона.