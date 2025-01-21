Вестник Кавказа

Самая длинная набережная на Азовском море появится в Приморско-Ахтарске

Набережная
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городе Приморско-Ахтарске в этом году продолжится благоустройство морской набережной. Она может стать самой длинной на Азовском море.

В Приморско-Ахтарске может появиться самая протяженная набережная вдоль берега Азовского моря, поделился глава округа Максим Бондаренко.

"Планируем, чтобы набережная в Приморско-Ахтарске стала самой протяженной на Азовском побережье, а жители и гости города смогли прогуливаться по всей территории набережной, от ее начала до турбазы «Лотос»"

– Максим Бондаренко

Он уточнил, что в этом году будут проведены работы по благоустройству участка набережной от улицы Горшковой до улицы Комиссара Шевченко.

На набережной будут высажены крупные деревья, а за соблюдением порядка будут следить 50 дополнительных камер видеонаблюдения.

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