Названы пять стран с самыми популярными невестами в Турции

Три постсоветских страны вошли в пятерку государств, представительницы которых чаще всего выходят замуж за мужчин из Турции.

Турецкое статическое агентство (TÜİK) обнародовало данные по бракам мужчин из Турции с представительницами других государств за минувший год. В пятерку вошли три страны постсоветского пространства.

Самые "популярные" иностранные невесты в Турции – из Сирии. За прошлый год было заключено более 3,5 тыс браков между гражданами Турции и сирийками.

На втором месте – Узбекистан. Представительницы центральноазиатской республики заключили почти 3,5 тыс браков с мужчинами из Турции.

Третье место за женщинами из Марокко. Более 2,4 женщин их африканской страны вышли замуж за граждан Турции.

В пятерку также вошли россиянки и азербайджанки. Азербайджанки заключили почти 2,2 тыс браков с гражданами Турции. Еще почти 2 тыс россиянок связали свою судьбу с турецкими мужчинами.