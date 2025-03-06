Вестник Кавказа

Названы пять стран с самыми популярными невестами в Турции

Новая мечеть в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три постсоветских страны вошли в пятерку государств, представительницы которых чаще всего выходят замуж за мужчин из Турции.

Турецкое статическое агентство (TÜİK) обнародовало данные по бракам мужчин из Турции с представительницами других государств за минувший год. В пятерку вошли три страны постсоветского пространства. 

Самые "популярные" иностранные невесты в Турции – из Сирии. За прошлый  год было заключено более 3,5 тыс браков между гражданами Турции и сирийками. 

На втором месте – Узбекистан. Представительницы центральноазиатской республики заключили почти 3,5 тыс браков с мужчинами из Турции. 

Третье место за женщинами из Марокко. Более 2,4 женщин их африканской страны вышли замуж за граждан Турции. 

В пятерку также вошли россиянки и азербайджанки. Азербайджанки заключили почти 2,2 тыс браков с гражданами Турции. Еще почти 2 тыс россиянок связали свою судьбу с турецкими мужчинами.

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