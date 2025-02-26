Вестник Кавказа

Девять новых школ откроют к осени в Кабардино-Балкарии

Девять новых школ откроют к осени в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в КБР распахнут свои двери для мальчишек и девчонок девять новых школ. Открытие образовательных учреждений анонсировал руководитель республики.

В Кабардино-Балкарии в новом учебном году планируется открыть девять новых школ. Об этом сказано в Telegram-канале главы КБР после встречи с главой регионального Минпросвещения и науки.

"Первого сентября для своих учеников откроют свои двери девять новых школ"

– Казбек Коков

Он также поведал, что в ближайшие три года в республике должен быть выполнен капремонт 70 школ, 15 из которых начнут обновлять уже в текущем году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Школу-долгострой ввели в эксплуатацию в Ингушетии

Школу-долгострой ввели в эксплуатацию в Ингушетии

В Ставрополе возведут школу почти за 3 млрд рублей

В Ставрополе возведут школу почти за 3 млрд рублей

Энергообъекты КБР стали полигоном для российских студентов

Энергообъекты КБР стали полигоном для российских студентов

Полсотни объектов образования приведут в порядок за три года в Дагестане

Полсотни объектов образования приведут в порядок за три года в Дагестане

Более 25 школ и детсадов закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ в Дагестане

Более 25 школ и детсадов закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ в Дагестане

Первая лаборатория робототехники скоро откроется в Ингушетии

Первая лаборатория робототехники скоро откроется в Ингушетии

Новая партия автобусов прибыла в школы Абхазии

Новая партия автобусов прибыла в школы Абхазии

Часть вуза перейдет на удаленку из-за кори в Северной Осетии

Часть вуза перейдет на удаленку из-за кори в Северной Осетии

В Грузии 700 школ закрыли из-за непогоды

В Грузии 700 школ закрыли из-за непогоды

Старейшая школа Кисловодска полностью обновилась

Старейшая школа Кисловодска полностью обновилась

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы