Девять новых школ откроют к осени в Кабардино-Балкарии

В скором времени в КБР распахнут свои двери для мальчишек и девчонок девять новых школ. Открытие образовательных учреждений анонсировал руководитель республики.

В Кабардино-Балкарии в новом учебном году планируется открыть девять новых школ. Об этом сказано в Telegram-канале главы КБР после встречи с главой регионального Минпросвещения и науки.

"Первого сентября для своих учеников откроют свои двери девять новых школ"

– Казбек Коков

Он также поведал, что в ближайшие три года в республике должен быть выполнен капремонт 70 школ, 15 из которых начнут обновлять уже в текущем году.