Восемь современных детсадов откроют за три года в Кабардино-Балкарии

Глава КБР анонсировал возведение восьми современных дошкольных учреждений. Строительные работы планируется выполнить в течение нескольких лет.

В Кабардино-Балкарии за три года планируется выполнить строительство восьми современных детских садов. Об этом поведал в своем Telegram-канале глава КБР после прошедшей 11 марта встречи с главой Минпросвещения и науки республики.

"На 2025-2027 годы согласно задачам, поставленным главой государства, в республике намечено строительство восьми детских садов"

– Казбек Коков

Четыре детсада будет возведено в Нальчике и по одному в Баксане, селениях Баксаненок, Кенделен и Старый Черек.