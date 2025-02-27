Вестник Кавказа

Восемь современных детсадов откроют за три года в Кабардино-Балкарии

Актовый зал в детском саду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава КБР анонсировал возведение восьми современных дошкольных учреждений. Строительные работы планируется выполнить в течение нескольких лет.

В Кабардино-Балкарии за три года планируется выполнить строительство восьми современных детских садов. Об этом поведал в своем Telegram-канале глава КБР после прошедшей 11 марта встречи с главой Минпросвещения и науки республики.

"На 2025-2027 годы согласно задачам, поставленным главой государства, в республике намечено строительство восьми детских садов"

– Казбек Коков

Четыре детсада будет возведено в Нальчике и по одному в Баксане, селениях Баксаненок, Кенделен и Старый Черек.

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