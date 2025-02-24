Полсотни объектов образования приведут в порядок за три года в Дагестане

Руководство Дагестана анонсировало масштабные ремонтные работы в десятках общеобразовательных учреждений. Они будут выполнены за три года.

В Дагестане в течение ближайших трех лет намерены выполнить ремонт почти 50 объектов образования. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Минобразования республики.

"У нас на ближайшую трехлетку Министерством просвещения РФ поддержаны проекты по капитальному ремонту 46 общеобразовательных организаций"

– Яхья Бучаев

Он подчеркнул, что финансирование будет осуществляться в рамках двух нацпроектов – "Молодежь и дети" и "Семья".

Помимо этого, региональной программой развития образования предусмотрено обновление ряда школ, которые не попали в федеральную программу.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько лет в школах Дагестана установят новое IT-оборудование.