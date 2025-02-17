Вестник Кавказа

Современную IT-инфраструктуру создадут до 2028 года в школах Дагестана

Современную IT-инфраструктуру создадут до 2028 года в школах Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана анонсировали создание современной IT-инфраструктуры в школах. Все работы планируется выполнить в ближайшие несколько лет.

В течение трех лет в школах Дагестана установят новое IT-оборудование. Об этом информирует Минцифры региона.

IT-инфраструктура в учебных заведениях появится благодаря нацпроекту "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

"На эти цели выделена субсидия в размере 1,462 млрд рублей до конца 2025 года, а на плановый период 2026-2027 гг. предусмотрено 37,7 млн рублей"

– пресс-служба министерства

На эти средства в школах будут созданы узлы связи, а также оборудованы беспроводная сеть Wi-Fi и система видеонаблюдения. Кроме того, планируется модернизировать локально-вычислительную сеть.

В перечь школ, где будут выполнены работы, попали более 1,2 тыс образовательных учреждений.

Напомним, ранее власти Дагестана сообщили, что рассчитывают в нынешнем году ввести в эксплуатацию в республике более 20 новых школ и детсадов.

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