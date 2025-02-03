Первая лаборатория робототехники скоро откроется в Ингушетии

Получить новые высокотехнологичные профессиональные навыки скоро смогут жители Ингушетии: в столице республики открывается лаборатория робототехники, на базе которой будут устраиваться разнообразные мастер-классы.

Лаборатория робототехники впервые появится в Ингушетии в этом году, рассказал директор кампуса школы цифровых технологий "Школа 21" Руслан Колоев.

По его словам, она откроется в Магасе (столице республики). Школа будет действовать на базе Академии цифрового развития.

Директор уточнил, что в лаборатории будут устраиваться мастер-классы соответствующей тематики. Принять участие в них смогут не только ученики "Школы 21", но и все желающие. Им расскажут о робототехнике и микроэлектронике в целом, один мастер-класс будет посвящен программированию дронов, еще один – основам 3D моделирования и печати.

Колоев подчеркнул, что первые такие занятия пройдут совсем скоро – в этом и следующем месяцах. К ним присоединятся порядка 150 человек, пишет ТАСС.

Директор добавил, что в лаборатории будут доступны шесть рабочих мест.