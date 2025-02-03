Вестник Кавказа

Первая лаборатория робототехники скоро откроется в Ингушетии

Девочка и робот
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Получить новые высокотехнологичные профессиональные навыки скоро смогут жители Ингушетии: в столице республики открывается лаборатория робототехники, на базе которой будут устраиваться разнообразные мастер-классы.

Лаборатория робототехники впервые появится в Ингушетии в этом году, рассказал директор кампуса школы цифровых технологий "Школа 21" Руслан Колоев.

По его словам, она откроется в Магасе (столице республики). Школа будет действовать на базе Академии цифрового развития.

Директор уточнил, что в лаборатории будут устраиваться мастер-классы соответствующей тематики. Принять участие в них смогут не только ученики "Школы 21", но и все желающие. Им расскажут о робототехнике и микроэлектронике в целом, один мастер-класс будет посвящен программированию дронов, еще один – основам 3D моделирования и печати.

Колоев подчеркнул, что первые такие занятия пройдут совсем скоро – в этом и следующем месяцах. К ним присоединятся порядка 150 человек, пишет ТАСС.

Директор добавил, что в лаборатории будут доступны шесть рабочих мест.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1280 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Через Назрань будет течь чистая Назранка

Через Назрань будет течь чистая Назранка

&quot;Поезд Победы&quot; приедет в Ингушетию

"Поезд Победы" приедет в Ингушетию

Где на Кавказе покататься на лыжах в марте 2025?

Где на Кавказе покататься на лыжах в марте 2025?

Купить продукты в Рамадан в Ингушетии можно будет дешевле

Купить продукты в Рамадан в Ингушетии можно будет дешевле

В ДТП со скорой пострадали несколько человек в Ингушетии

В ДТП со скорой пострадали несколько человек в Ингушетии

Ингушетия добилась рекордно низкой безработицы

Ингушетия добилась рекордно низкой безработицы

Рамадан 2025: рабочий день сократят на час в Ингушетии

Рамадан 2025: рабочий день сократят на час в Ингушетии

Подозреваемого в пособничестве террористам арестовали в Ингушетии

Подозреваемого в пособничестве террористам арестовали в Ингушетии

Угарный газ убил молодого жителя Ингушетии

Угарный газ убил молодого жителя Ингушетии

Дополнительные места для паломничества в Мекку предоставили Ингушетии

Дополнительные места для паломничества в Мекку предоставили Ингушетии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы