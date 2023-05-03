В Карачаево-Черкесии нацелились на двукратное увеличение производства сельхозживотных

Опубликовано: 19:30, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР поставили задачу за 5-8 лет значительно нарастить производство сельхозживотных. В настоящее время поголовье коз и овец в республике составляет свыше миллиона голов.

В течение 5-8 лет в Карачаево-Черкесии планируется существенно нарастить производство сельскохозяйственных животных, сообщил в среду глава краевого Минсельхоза.

По словам Анзораа Боташев, поголовье овец и коз в регионе, которое на данный момент составляет 1,2 млн голов, намерены за 5-8 лет увеличить в два раза. Он добавил, что это даст возможность в разы увеличить производство мясной продукции высокого качества.

Руководитель ведомства акцентировал внимание на том, что добиться этого поможет рассчитанная до 2025 года стратегия развития овцеводства и козоводства КЧР. Кроме того, в республике рассчитывают на субсидии со стороны государства, которые помогут компенсировать часть расходов на производство, покупку, а также на содержание племенного животноводства.