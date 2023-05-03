Инновационные овцы впечатлили Мишустина в КЧР

Российский премьер посетил Карачаево-Черкесию. В ходе визита он обратил внимание на красоту природы и организацию сельского хозяйства.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поделился впечатлениями от посещения Карачаево-Черкесии, отметив красоту окружающей природы, полей и дорог региона.
В частности его впечатлили идеальные поля и дороги.
«Даже овцы, которые казались маленькими с вертолета, были какими-то, скажем так, инновационными. Очень красиво, очень в этом смысле аккуратно. Видно, что есть хозяева»
– Михаил Мишустин.
Далее премьер отметил, что инвестиции в Карачаево-Черкесию «дают результат».
Говоря о туристическом потенциале республики, премьер отметил, что по красоте пейзаж Карачаево-Черкесии не уступает мировым курортам.