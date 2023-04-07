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Мишустин направляется на Северный Кавказ 

Мишустин направляется на Северный Кавказ 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Премьер-министр РФ в ближайшее время намерен посетить регионы СКФО. Здесь он обсудит развитие туристкой отрасти.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что намерен посетить Северный Кавказ. Об этом он сообщил в ходе встречи с депутатами Госдумы. 
«Собираюсь скоро в Северно-Кавказский федеральный округ. Пока еще не приняли решение, но, скорее всего, мы еще соберем всех коллег, руководителей регионов Северного Кавказа на комиссию по развитию Северного Кавказа, которую я хочу лично провести» – поделился планами премьер. 
Мишустин отметил, что на этой комиссии обязательно речь пойдет и о развитии туризма в федеральном округе.

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