Мишустин направляется на Северный Кавказ 

Опубликовано: 6:45, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Премьер-министр РФ в ближайшее время намерен посетить регионы СКФО. Здесь он обсудит развитие туристкой отрасти.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что намерен посетить Северный Кавказ. Об этом он сообщил в ходе встречи с депутатами Госдумы.

«Собираюсь скоро в Северно-Кавказский федеральный округ. Пока еще не приняли решение, но, скорее всего, мы еще соберем всех коллег, руководителей регионов Северного Кавказа на комиссию по развитию Северного Кавказа, которую я хочу лично провести» – поделился планами премьер.

Мишустин отметил, что на этой комиссии обязательно речь пойдет и о развитии туризма в федеральном округе.