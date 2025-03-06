Вестник Кавказа

Мотоцикл врезался в грузовик на Ставрополье

Мотоцикл врезался в грузовик на Ставрополье
© Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья
В Изобильном столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл. Травмы получил водитель мотоцикла, его доставили в больницу.

В ставропольском городе Изобильном произошла автоавария с участием грузовой машины и мотоцикла, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось 13 марта, примерно в 13:30 на улице Колхозной. Мотоцикл "Хонда" после выезда на встречку врезался в грузовик "ГАЗель", который собирался повернуть.

Отмечается, что травмы получил 57-летний владелец мотоцикла, его доставили в больницу. Водитель транспорта во время движения был в шлеме. По этому факту идет проверка.

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