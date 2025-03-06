Мотоцикл врезался в грузовик на Ставрополье

В Изобильном столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл. Травмы получил водитель мотоцикла, его доставили в больницу.

В ставропольском городе Изобильном произошла автоавария с участием грузовой машины и мотоцикла, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось 13 марта, примерно в 13:30 на улице Колхозной. Мотоцикл "Хонда" после выезда на встречку врезался в грузовик "ГАЗель", который собирался повернуть.

Отмечается, что травмы получил 57-летний владелец мотоцикла, его доставили в больницу. Водитель транспорта во время движения был в шлеме. По этому факту идет проверка.