Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии дети смогут учиться даже в больницах

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Дети в Кабардино-Балкарии, вынужденные совмещать длительное лечение и учебу, с нового учебного года смогут совмещать две казалось бы несовместимые вещи – школа заработает прямо на базе детской больницы в Нальчике.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) с нового учебного года 2025-2006 в тестовом режиме запускают образовательный проект "УчимЗнаем" – по его программе дети, которые проходят длительное лечение в стационаре, смогут учиться прямо в нем, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

"Первую госпитальную школу откроем на базе Республиканского детского клинического многопрофильного центра в Нальчике. Обучением будут заниматься педагоги Республиканской многопрофильной гимназии, где сейчас создается специальное подразделение"

- Казбек Коков

Больница для таких детей будет не только больницей, но и полноценной школой – для этого здесь будут созданы все условия, а преподаватели будут вести свои занятия с той же ответственностью, разве что для меньшего количества учеников, отметил глава региона.

Проект "УчимЗнаем" станет хорошим подспорьем для попавших в больницу детей – он поможет не отставать от школьной программы и обеспечит им общение со сверстниками и педагогами, подчеркнул Коков, добавив: нужно создавать полноценную образовательную среду и развивать "госпитальную педагогику".

На пилотном проекте власти останавливаться не собираются – вскоре аналогичные подразделения заработают и в других детских учреждениях здравоохранения, заверили в министерстве просвещения и науки региона.

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