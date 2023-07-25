К концу года все дагестанские школы проверят на аварийность

Власти Дагестана проведут инвентаризацию всех школ, чтобы определиться, каким из них срочный ремонт необходим в первую очередь, сообщает пресс-служба главы республики.
Такую задачу глава региона Сергей Меликов поставил сегодня в процессе совещания по основным вопросам образования перед республиканским Минобрнауки, отметив: эта работа должна завершиться до конца текущего 2023 года, передает "Интерфакс".
"Есть школы, аварийные настолько, что в них опасно заходить. В следующем году нужно предусмотреть работы по таким объектам. Необходимо провести инвентаризацию всех аварийных школ, чтобы определить их состояние и объем работ, и открыто объявить, почему мы ремонтируем эту школу в первую очередь, а остальные во вторую и третью"
- Сергей Меликов
Специальные комиссии министерства не только определят такие учебные заведения, но и помогут разместить их в списке по степени срочности их капремонта, а где необходимо, построить новые школьные здания там, где эта проблема наиболее актуальна.
Всего в нынешнем году в Дагестане спроектируют и построят 65 новых школ, а 139 школьных зданий в 36 муниципалитетах республики капитально отремонтируют, рассказали в Центре управления регионом.