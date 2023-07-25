К концу года все дагестанские школы проверят на аварийность

Опубликовано: 10:53, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Дагестана Сергей Меликов поставил задачу до конца года проинспектировать все школы региона, чтобы определиться с последовательностью их капитального ремонта.

Власти Дагестана проведут инвентаризацию всех школ, чтобы определиться, каким из них срочный ремонт необходим в первую очередь, сообщает пресс-служба главы республики.

Такую задачу глава региона Сергей Меликов поставил сегодня в процессе совещания по основным вопросам образования перед республиканским Минобрнауки, отметив: эта работа должна завершиться до конца текущего 2023 года, передает "Интерфакс".

"Есть школы, аварийные настолько, что в них опасно заходить. В следующем году нужно предусмотреть работы по таким объектам. Необходимо провести инвентаризацию всех аварийных школ, чтобы определить их состояние и объем работ, и открыто объявить, почему мы ремонтируем эту школу в первую очередь, а остальные во вторую и третью"

- Сергей Меликов

Специальные комиссии министерства не только определят такие учебные заведения, но и помогут разместить их в списке по степени срочности их капремонта, а где необходимо, построить новые школьные здания там, где эта проблема наиболее актуальна.

Всего в нынешнем году в Дагестане спроектируют и построят 65 новых школ, а 139 школьных зданий в 36 муниципалитетах республики капитально отремонтируют, рассказали в Центре управления регионом.