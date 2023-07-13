РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Стобалльники в Дагестане получили по 100 тыс рублей

Стобалльники в Дагестане получили по 100 тыс рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Денежные сертификаты на суму 100 тыс рублей вручили лучшим выпускникам и победителям олимпиад в Дагестане.

Выпускниками дагестанских школ, сдавших ЕГЭ на впечатляющие сто баллов, вручили сертификаты, оцененные на сумму сто тысяч рублей. Вручение прошло в торжественной обстановке. Документы вручал лично глава региона Сергей Меликов. Победителей олимпиад также щедро наградили призами.

"Вы по праву считаетесь гордостью и достоинством Дагестана. Позади годы и месяцы напряженного труда, и, конечно же, наставников, педагогов и родителей"

– Сергей Меликов

Далее он отметил, что из более 12 тыс сдававших ЕГЭ в Дагестане в этом году максимальный балл удалось заработать 29 выпускникам.

Дагестанский чиновник закрыл глаза на недоделки парка &quot;Патриот&quot;

Дагестанский чиновник закрыл глаза на недоделки парка "Патриот"

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1010 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version