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Дагестанский чиновник закрыл глаза на недоделки парка "Патриот"

Дагестанский чиновник закрыл глаза на недоделки парка &quot;Патриот&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Экс-сотрудник администрации дагестанского Дербента взял на себя смелость совершить служебный подлог, подписав акт фактически не выполненных работ в городском парке "Патриот", теперь его ждет суд.

В Дагестане завершилось следствие о служебном подлоге экс-сотрудника капитального строительства администрации Дербента, подписавшего акт о благоустройстве по сути незавершенного городского парка "Патриот", сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

Как выяснило следствие, в октябре 2021 года чиновник подписал акт работ при благоустройстве парка, зная, что часть работ, указанных в акте, фактически не выполнена. Чем руководствовался чиновник, не указывается, но известно, что подрядчику было переплачено более 7 млн рублей, передает "АиФ-Дагестан".

Дело бывшего сотрудника управления, обвиняемого в служебном подлоге, направлено в Дербентский районный суд.

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