В Грузии пресекли производство «долларов»

Опубликовано: 10:52, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фальшивомонетчика задержали в Грузии с партией банкнот по $50 и $100. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В момент реализации поддельной валюты в Грузии был задержан изготовить фальшивых денег.

Правоохранители сообщили, что в ходе следственного процесса было установлено, что всего было изготовлено почти $9 тыс банкнотами по $50 и $100.

По факту возбуждено уголовное дело, в случае доказательства вины задержанный может провести в тюрьме от 7 до 10 лет.

Что грозит фальшивомонетчикам в Грузии?

Осенью прошлого Года Нацбанк Грузии дополнительно усложнил жизнь незаконным изготовителям денег.

В частности купюры, на которых пало подозрение, изымаются на экспертизу представителями финансового сектора. При этом владелец банкноты не получает никакой компенсации.