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В Грузии пресекли производство «долларов»

В Грузии пресекли производство «долларов»
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фальшивомонетчика задержали в Грузии с партией банкнот по $50 и $100. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В момент реализации поддельной валюты в Грузии был задержан изготовить фальшивых денег.

Правоохранители сообщили, что в ходе следственного процесса было установлено, что всего было изготовлено почти $9 тыс банкнотами по $50 и $100.

По факту возбуждено уголовное дело, в случае доказательства вины задержанный может провести в тюрьме от 7 до 10 лет.

Что грозит фальшивомонетчикам в Грузии?

Осенью прошлого Года Нацбанк Грузии дополнительно усложнил жизнь незаконным изготовителям денег.

В частности купюры, на которых пало подозрение, изымаются на экспертизу представителями финансового сектора. При этом владелец банкноты не получает никакой компенсации.

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