Рекордная фальшивка: миллиард поддельных долларов нашли в Стамбуле

Фальшивомонетчики напечатали миллиард поддельных долларов в Турции. Купюры хранились на складе в Стамбуле. Подозреваемые задержаны.
Рекордная партия поддельных долларов обнаружена в Турции, о дерзком преступлении пишут СМИ.
В Стамбуле жандармы нашли и изъяли миллиард долларов, которые оказались фальшивыми. Поддельные купюры преступники собирались сбывать в Африке.
Вся сумма хранилась на складе в виде 10 млн купюр, по $100 каждая.
Правоохранители задержали шесть подозреваемых. Половина из них - граждане Швеции, один имеет гражданство Великобритании. В числе преступников и гражданин африканской Ганы.
Все иностранцы обитали на виллах. Во время обысков на них были найдены крупные денежные суммы и ювелирные изделия, передает DHA.