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Рекордная фальшивка: миллиард поддельных долларов нашли в Стамбуле

Рекордная фальшивка: миллиард поддельных долларов нашли в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фальшивомонетчики напечатали миллиард поддельных долларов в Турции. Купюры хранились на складе в Стамбуле. Подозреваемые задержаны.

Рекордная партия поддельных долларов обнаружена в Турции, о дерзком преступлении пишут СМИ.

В Стамбуле жандармы нашли и изъяли миллиард долларов, которые оказались фальшивыми. Поддельные купюры преступники собирались сбывать в Африке.

Вся сумма хранилась на складе в виде 10 млн купюр, по $100 каждая.

Правоохранители задержали шесть подозреваемых. Половина из них - граждане Швеции, один имеет гражданство Великобритании. В числе преступников и гражданин африканской Ганы.

Все иностранцы обитали на виллах. Во время обысков на них были найдены крупные денежные суммы и ювелирные изделия, передает DHA.

Фальшивомонетчик печатал деньги в своей квартире в Тбилиси

Фальшивомонетчик печатал деньги в своей квартире в Тбилиси

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