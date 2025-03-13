Вестник Кавказа

Дагестанские школы получили от властей автобусы

Дагестанские школы получили от властей автобусы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автопарк школ Дагестана был расширен за государственный счет полусотней современных автобусов. Республика профинансировала школьный транспорт на 161 млн рублей.

Школы в Дагестане получили в свое распоряжение дополнительные 50 автобусов, рассказали в региональном правительстве.

Для этого была организована специальная церемония с участием республиканского руководства и директоров дагестанских школ.

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов торжественно передал 50 единиц новых транспортных средств в общеобразовательные организации 23 районов и 5 городов республики"

– пресс-служба правительства РД

Уточняется, что приобретение автобусов обошлось властям Дагестана в 160,9 млн рублей.

Абдулмуслимов акцентировал внимание на том, что правительство республики продолжит участвовать в федеральной программе модернизации школьного транспорта.

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