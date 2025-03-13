Дагестанские школы получили от властей автобусы

Автопарк школ Дагестана был расширен за государственный счет полусотней современных автобусов. Республика профинансировала школьный транспорт на 161 млн рублей.
Школы в Дагестане получили в свое распоряжение дополнительные 50 автобусов, рассказали в региональном правительстве.
Для этого была организована специальная церемония с участием республиканского руководства и директоров дагестанских школ.
"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов торжественно передал 50 единиц новых транспортных средств в общеобразовательные организации 23 районов и 5 городов республики"
– пресс-служба правительства РД
Уточняется, что приобретение автобусов обошлось властям Дагестана в 160,9 млн рублей.
Абдулмуслимов акцентировал внимание на том, что правительство республики продолжит участвовать в федеральной программе модернизации школьного транспорта.