Безопасность в школах усилят за 2 млрд рублей на Ставрополье

Власти Ставропольского края планируют обновить антитеррористическую защиту учебных заведений в регионе. На это будет направлено 2 млрд рублей.
На антитеррористическую защиту образовательных учреждений в Ставропольском крае потратят 2 млрд рублей, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.
"Средства пойдут, в том числе, на охрану школ, детских садов, техникумов и колледжей"
- пресс-служба
Также региональное власти планируют модернизировать систему передачи тревожного сигнала в чрезвычайные службы, закупить новые металлоискателей, обновить видеонаблюдение, освещение и сигнализацию.
Напомним, что на Ставрополье хотят сформировать около 60 агроклассов в 2025 году. На это будет направлено 110 млн рублей.