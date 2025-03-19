Вестник Кавказа

Безопасность в школах усилят за 2 млрд рублей на Ставрополье

Безопасность в школах усилят за 2 млрд рублей на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставропольского края планируют обновить антитеррористическую защиту учебных заведений в регионе. На это будет направлено 2 млрд рублей.

На антитеррористическую защиту образовательных учреждений в Ставропольском крае потратят 2 млрд рублей, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

"Средства пойдут, в том числе, на охрану школ, детских садов, техникумов и колледжей"

- пресс-служба

Также региональное власти планируют модернизировать систему передачи тревожного сигнала в чрезвычайные службы, закупить новые металлоискателей, обновить видеонаблюдение, освещение и сигнализацию.

Напомним, что на Ставрополье хотят сформировать около 60 агроклассов в 2025 году. На это будет направлено 110 млн рублей.

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