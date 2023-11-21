Израиль расширяет военную операцию в Газе

В ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные не собираются останавливаться на ХАМАС. Там добавили, что после ликвидации движения армия приступит к уничтожению других группировок.

Израильские военные после ликвидации ХАМАС приступят к уничтожению других палестинских организаций, которые действуют в регионе, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.

Он отметил, что цель израильской армии - уничтожение всей военной инфраструктуры в Газе, которая угрожает Израилю. По его словам, помимо ХАМАС и "Исламского джихада" (запрещенная в России террористическая группировка), сюда входят и такие организации, как "Комитеты народного сопротивления", "Палестинский фронт освобождения" и другие "радикальные террористические организации".

"Это не только ХАМАС. И мы намерены сделать так, чтобы не существовало никакой военной структуры, которая была бы способна угрожать израильтянам. Нашей целью, конечно, является ХАМАС, который служит большим центром притяжения, однако наши операции не ограничиваются ими. С 7 октября мы вели бои и достаточно успешно уничтожали боевиков и главарей "Исламского джихада"

- Джонатан Конрикус

Пресс-секретарь ЦАХАЛ подчеркнул, что военные действия будут продолжаться до ликвидации всех организаций и освобождения всех заложников.