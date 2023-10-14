Израиль начал активные бои на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля приступила к активным боевым действиям – но теперь уже в южной части сектора Газа. Об этом сообщил глава Генштаба.

Израильская армия начала вести в южной части сектора Газа активные – не менее активные, чем на севере анклава – бои. О продолжении военного противостояния заявил глава израильского Генштаба.

По словам Герци Халеви, еще до перемирия были частично ликвидированы две бригады, состоящие из палестинских радикалов, действующих заодно с ХАМАС.

Он уточнил, что в данный момент 162-я дивизия закрепляет то, чего удалось достичь на севере Газы.

"Вчера и сегодня мы уничтожили бригадных командиров, ротных командиров, многих боевиков [ХАМАС], и вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа, он будет вестись с не меньшей мощью [, чем на севере,] и с не меньшими результатами"

– Халеви