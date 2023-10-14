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На протяжении истории человечества в ходе войн и природных катаклизмов было уничтожено огромное количество городов, но не все они остались лежать в руинах. Расскажем о четырех городах и целой провинции, которые удалось восстановить после масштабных разрушений.

Лондон, Англия

В сентябре 1666 года после необычно сухого и жаркого лета в Лондоне случился пожар, который вошел в историю под названием Великий Лондонский пожар. Начался пожар с небольшой пекарни и вскоре охватил весь город. Пожар продолжался в течение пяти дней, после чего его удалось взять под контроль. Почти весь город в пределах оборонительной стены, созданной еще римлянами, сгорел, поскольку большинство сооружений были построены из дерева. Сколько людей погибло в Лондонском пожаре точно не известно, однако десятки тысяч жителей города остались без жилья и работы. Средневековый Лондон был уничтожен, но вскоре на его месте появится новый Лондон.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во многом Лондон после пожара восстанавливался в рамках плана ранее существовавшего города, при этом улицы его расширяли, а узкие проходы убирали. Восстановление Лондона проходило под управлением архитектора Кристофера Рена, который спроектировал известный на весь мир Собор Святого Павла. Новые здания, которые возводились в Лондоне, создавались из материалов, менее подверженных воздействию огня. На восстановление города ушло около 50 лет, а в память о трагическом событии Кристофер Рен и Роберт Гук, еще один знаменитый английский архитектор и ученый, создали Монумент в виде колонны высотой почти в 62 метра, который по сей день стоит в центре Лондона.

Лиссабон, Португалия

Столица Португалии, Лиссабон, расположенная на берегу Атлантического океана, пала жертвой разрушительного землетрясения, которое случилось в ноябре 1755 года. В одном из самых густонаселенных городов Европы того времени погибло около 40 тыс. человек, а 85% инфраструктуры города было разрушено. По мнению ученых, сила землетрясения в Лиссабоне 1755 года составила рекордные 9 баллов по шкале Рихтера. От города остались руины, а экономика страны пошатнулась. Тем не менее считается, что разрушение Лиссабона дало начало современной науке о землетрясениях, поскольку эта природная катастрофа рассматривалась не как ”кара Божья”, а как природное явление.

Своим восстановлением город обязан Маркизу де Помбалу. Первым делом он приказал похоронить всех умерших и накормить всех живых. Затем собрал специалистов, которые разработали план нового Лиссабона в лучших традициях европейского зодчества XVIII века. Новые здания, которые возводились в Лиссабоне, укреплялись специальным образом, чтобы устоять в случае очередного землетрясения. Реконструкция города завершилась в 1807 году.

Сталинград, СССР

Сталинград, ныне Волгоград, был значительно разрушен во время Сталинградской битвы, продолжавшейся более полугода в ходе Великой отечественной войны. В середине 1942 года население индустриального города составляло почти полмиллиона человек, а к концу битвы в Сталинграде осталось менее 50 тыс. человек. Городская инфраструктура и жилищный фонд были уничтожены на 90% в результате бомбардировок, активных боевых действий, а также огромного количества мин, заложенных по всему городу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Восстановление Сталинграда началось сразу же после того, как Красная Армия одержала победу в битве. Первым делом город был максимально очищен от мин и неразорвавшихся снарядов, захоронены погибшие. Затем настал черёд инфраструктуры: водопроводов, канализации, сетей электроснабжения и железнодорожного сообщения. Поскольку Великая отечественная война всё еще бушевала, приоритетной задачей стал перезапуск заводов по изготовлению боеприпасов и танков. Восстановление города носило всесоюзный характер, военнопленные немцы также привлекались к работам по реконструкции города. На восстановление города ушло около 10 лет и более миллиарда рублей.

Хиросима, Япония

В августе 1945 года на Хиросиму была сброшена атомная бомба, в результате взрыва которой погибло как минимум 140 тыс. человек. 90% города было разрушено, почти 80 тысю зданий стерто с лица земли. Разрушенный ядерным взрывом город было невозможно узнать: деревянные дома сгорели, а в реках плавали обгоревшие трупы жителей. Тем не менее восстановление города проходило достаточно быстрыми темпами, благодаря усилиям выживших.

Всего через два дня в городе снова заработала железнодорожная станция, а через четыре - водяные насосы. Трамваи начали курсировать по городу через пять дней после бомбардировки. Восстанавливать город помогали жители многочисленных близлежащих городов и поселений. Полномасштабное восстановление города началось в 1949 году после того, как был принят закон о реконструкции Хиросимы. К 1958 году население города выросло до довоенного уровня. В память о трагическом событии в Хиросиме было сохранено разрушенное, тем не менее уцелевшее здание Торговой палаты. Монумент называется Атомный купол.

Ачех, Индонезия

В декабре 2004 года в результате мощного землетрясения в Индийском океане огромное цунами уничтожило тысячи городов и поселений в Индии, Индонезии, на Шри-Ланке и в Тайланде. Первым удар на себя приняла индонезийская провинция Ачех. Почти 130 тыс. человек погибло в результате чудовищной силы цунами, более полумиллиона остались без жилья. Однако в результате беспрецедентных усилий жителей провинции и благодаря международной финансовой помощи Ачех был восстановлен.

За десять лет тысячи домов, школ и мостов было отстроено заново, появились новые дороги и сотни медицинских учреждений. Восстановление провинции было осуществлено в рамках программы помощи стоимостью более $7 млрд, которые предоставили 15 стран мира. В 2014 году Всемирный банк назвал реконструкцию провинции Ачех ”выдающимся примером восстановления и устойчивости”.