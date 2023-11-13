Израиль напомнил, что война с ХАМАС продолжается

Израильские военные напомнили жителям палестинского анклава, что, несмотря на перемирие, война с террористами ХАМАС продолжается. Поэтому, в частности, они предупредили всех следовать разрешенными маршрутами и не идти на север анклава.

Армия обороны Израиля заявила о том, что, несмотря на начавшееся перемирие с палестинскими радикалами ХАМАС, война продолжается.

В частности, официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адрей, обращаясь к жителям палестинского анклава, напомнил, что перемирие носит временный характер, а Сектор Газа является территорией боевых действий, где запрещено движение.

"В целях собственной безопасности вы должны оставаться в гуманитарной зоне на юге сектора Газа. Вы можете пройти только с севера анклава на юг через ось Салах ад-Дин. Возвращение на север запрещено!"

– Авихай Адрей

Кроме того, утром ЦАХАЛ разбросили листовки по всей территории сектора Газа с призывами не ходить на север.