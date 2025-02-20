В ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из лидеров ХАМАС

Израильская армия провела операцию на Западном берегу, в ходе которой уничтожила одного из лидеров ХАМАС.

Армия Израиля отчиталась о ликвидации лидера палестинского крыла ХАМАС Исера Саади. Также был уничтожен один член движения, а трое были задержаны.

Сообщается, что операция была проведена ночью на Западном берегу в районе города Дженин.

"В ходе перестрелки солдаты уничтожили Исера Саади, лидера террористической сети ХАМАС и еще одного террориста, а также задержали трех разыскиваемых боевиков"

— пресс-служба ЦАХАЛ

Военные также выявили несколько единиц огнестрельного оружия в здании, где находился Саади.

Напомним, что ЦАХАЛ начал военную операцию на Западном берегу в конце января. Интенсивность боевых действий возросла со стороны израильской армии в конце февраля на фоне теракта в пригороде Тель-Авива.